Кремль знает про Чемодановку

За версиями причин конфликта в Чемодановке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил обращаться в правоохранительные органы. Как сообщала на минувшей неделе НСН, 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка. Жертвой конфликта стал один человек, еще четверо пострадали, их госпитализировали. На следующий день сельчане вышли на массовый сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Позднее были задержаны около полутора десятков участников драки, некоторые из них арестованы. Глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила в эфире НСН, что причиной конфликта стала ссора детей у пруда. По ее словам, конфликт можно было разрешить на месте или обратиться к властям. Селянами выдвигались, впрочем, и другие версии, в том числе попытки насильственных действий со стороны цыган в отношении несовершеннолетних.



Обращает на себя внимание то, что более или менее внятная реакция властей на события в Чемодановке последовала только, когда жители села обратились через Инстаграм напрямую к губернатору и перекрыли федеральную трассу. Вечером в пятницу губернатор, надо отдать ему должное, бросив все дела, приехал на сход жителей Чемодановки. С полицией и ОМОНом. Что наталкивает на мысль о неспособности к урегулированию конфликтов такого рода представителей власти на местном уровне. Или их попытки самоустраниться от его решения, что одинаково прискорбно.

Отсюда еще как минимум одна тревожная мысль, на которую наводит конфликт в Чемодановке – об отсутствии внятной политики и, как следствие, каждодневной работы по ассимиляции в российских населенных пунктах, скажем так, «неместных». Дело не только в цыганах как таковых, хотя и с ними у коренных, как они считают, жителей конфликты выходят далеко не первый раз (НСН уже напоминала про события трехлетней давности под Тулой). Речь стоит вести о любой этнической группе, сложившейся в тот или ином городе или селе в результате трудовой миграции, бегства от войны да мало по каким еще причинам. Наблюдение за выходцами из бывших союзных республик в подмосковных городах показывает, что как только их количество переваливает за некоторое критическое число на единицу площади, из тихих и приветливых людей они запросто могут превратиться в малоуправляемую толпу задиристых чужаков. А когда местная полиция занята в основном тем, чтобы сшибать с каждого из таких приезжих на своей территории по тысяче-другой в месяц, у некоторых из них создается впечатление, что, набедокурив, можно будет откупиться. Можно вспомнить конфликты в Хотьково, в Калязине. Не будет системной работы – системой будут конфликты. Хоть с цыганами, хоть с гастарбайтерами.

