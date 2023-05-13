Власти Брянской области подтвердили крушение вертолета

В результате крушения вертолета в Клинцах пострадала женщина, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

СМИ: два человека погибли при крушении вертолета в Брянской области

По его словам, пострадавшую доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Региональный глава также сообщил о повреждениях пяти домов.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Брянской области, по предварительным данным, рухнули два вертолета и два самолета. Вреден план «Перхват»: разыскивают диверсантов, сбивших воздушные машины.

По сообщению местных жителей, которые стали очевидцами падения вертолета, борт рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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