Власти Брянской области подтвердили крушение вертолета

По его словам, пострадавшую доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Региональный глава также сообщил о повреждениях пяти домов.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Брянской области, по предварительным данным, рухнули два вертолета и два самолета. Вреден план «Перхват»: разыскивают диверсантов, сбивших воздушные машины.

По сообщению местных жителей, которые стали очевидцами падения вертолета, борт рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом, передает «Радиоточка НСН».

