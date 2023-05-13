СМИ: два человека погибли при крушении вертолета в Брянской области

По данным агентства, перед падением вертолет загорелся. По предварительным данным, возгорание могло произойти в двигателе.

Накануне стало известно о крушении вертолета в Брянской области. По сообщению местных жителей, борт рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом, передает «Радиоточка НСН».

ТАСС со ссылкой на главу горадминистрации Сергея Евтеева сообщает, что разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолета нет. Также, по данным агентства, обломки упавшего вертолета уже обнаружили. РИА Новости, в свою очередь, информирует, что после крушения вертолета обломки повредили некоторые близлежащие дома.

