СМИ: два человека погибли при крушении вертолета в Брянской области
В результате крушения вертолета в Брянской области погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, перед падением вертолет загорелся. По предварительным данным, возгорание могло произойти в двигателе.
Накануне стало известно о крушении вертолета в Брянской области. По сообщению местных жителей, борт рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом, передает «Радиоточка НСН».
ТАСС со ссылкой на главу горадминистрации Сергея Евтеева сообщает, что разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолета нет. Также, по данным агентства, обломки упавшего вертолета уже обнаружили. РИА Новости, в свою очередь, информирует, что после крушения вертолета обломки повредили некоторые близлежащие дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru