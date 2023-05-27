Власти Брянской области опровергли проникновение диверсантов в регион

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщал, что Украинские диверсанты пытались проникнуть в село Сушаны Брянской области.

По словам регионального главы, в субботу, 27 мая, украинскому обстрелу подверглись населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. В результате инцидента никто не пострадал. Губернатор уточнил, что российские пограничники осуществили ответные действия, по итогу которых огневые точки противника была подавлены.



Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

