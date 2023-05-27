Власти Брянской области опровергли проникновение диверсантов в регион
Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг информацию о попытке проникновения диверсантов на территорию Климовского района.
Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщал, что Украинские диверсанты пытались проникнуть в село Сушаны Брянской области.
По словам регионального главы, в субботу, 27 мая, украинскому обстрелу подверглись населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. В результате инцидента никто не пострадал. Губернатор уточнил, что российские пограничники осуществили ответные действия, по итогу которых огневые точки противника была подавлены.
Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, двое детей и мужчина пострадали из-за обстрела Белгородской области
- Власти Брянской области опровергли проникновение диверсантов в регион
- Путин учредил в России орден Гагарина
- Другая заграница. Российские туристы меняют маршруты для путешествий за рубеж
- YouTube заблокировал аккаунт российского информационного интернет-агентства Ura.ru
- Полковник Макгрегор: Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ
- Премьер Грузии заявил о бессмысленности запрета авиасообщения с Россией
- Страсти по Троице. Знаменитая икона привела к низложению высших чинов РПЦ
- СМИ: беспилотник ВСУ посадили с помощью антидронового ружья в Курской области
- МО РФ: ПВО перехватила две крылатые ракеты «Storm Shadow», 19 РСЗО HIMARS и две ракеты HARM
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru