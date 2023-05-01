Власти Болгарии заявили о покушении на главного прокурора республики
Взрыв прогремел на пути кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, сообщает ТАСС.
Руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил, что инцидент произошёл 1 мая, никто не пострадал.
Он указал, что болгарские власти оценивают произошедшее как теракт, взрывное устройство было установлено с целью убийства и было приведено в действие, когда мимо проезжал автомобиль главного прокурора.
«Взрыв имел явную направленность в сторону дороги, в сторону проезжающих автомобилей. Бомба была не только с большим количеством взрывчатки... но и с поражающими элементами», - уточнил Сарафов.
По его словам, возбуждено уголовное дело.
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