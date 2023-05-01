Власти Болгарии заявили о покушении на главного прокурора республики

Взрыв прогремел на пути кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, сообщает ТАСС.

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Руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил, что инцидент произошёл 1 мая, никто не пострадал.

Он указал, что болгарские власти оценивают произошедшее как теракт, взрывное устройство было установлено с целью убийства и было приведено в действие, когда мимо проезжал автомобиль главного прокурора.

«Взрыв имел явную направленность в сторону дороги, в сторону проезжающих автомобилей. Бомба была не только с большим количеством взрывчатки... но и с поражающими элементами», - уточнил Сарафов.

По его словам, возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике предотвратили покушение Службы безопасности Украины на мэра Горловки Ивана Приходько, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: prb.bg
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