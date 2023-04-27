Песков назвал «желтыми измышлениями» сообщения о попытке покушения на Путина с дрона

Он отметил, что на сегодняшний день существует много «желтых измышлений». По словам Пескова, это не повод «со всем этим знакомиться».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что украинские спецслужбы пытались организовать покушение на Путина при помощи дрона-камикадзе, сообщает «Радиоточка НСН».

