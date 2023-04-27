Песков назвал «желтыми измышлениями» сообщения о попытке покушения на Путина с дрона

Кремль не знаком с публикациями о том, что спецслужбы Украины якобы пытались совершить покушение на российского лидера Владимира Путина с помощью дрона. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что на сегодняшний день существует много «желтых измышлений». По словам Пескова, это не повод «со всем этим знакомиться».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что украинские спецслужбы пытались организовать покушение на Путина при помощи дрона-камикадзе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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