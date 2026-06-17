Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент с фрегатом в Ла-Манше

Владельцы британской парусной яхты Bright Future, сблизившейся с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, призвали не нагнетать обстановку вокруг произошедшего. Об этом в беседе с изданием Guardian заявила хозяйка судна Джейн Келви.

Супруги Алан и Джейн Келви, которым 70 и 69 лет соответственно, выразили надежду, что инцидент не перерастет в крупный международный скандал и «не спровоцирует третью мировую войну».

Британия отправила патрульный корабль для сопровождения корвета и танкера ВМФ РФ

Джейн также обратилась к другим яхтсменам с призывом не опасаться пересекать Ла-Манш, поскольку подобные маршруты они совершают регулярно и не считают произошедшее чем-то экстраординарным.

Накануне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» несколько раз пытался установить связь с гражданским судном под британским флагом, после чего произвел выстрелы.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя НСН инцидент с британской яхтой в Ла-Манше заявил, что это не отразится на оперативной деятельности ВМФ России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВМФ РФВеликобританияяхта

Горячие новости

Все новости

партнеры