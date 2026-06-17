Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент с фрегатом в Ла-Манше
Владельцы британской парусной яхты Bright Future, сблизившейся с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, призвали не нагнетать обстановку вокруг произошедшего. Об этом в беседе с изданием Guardian заявила хозяйка судна Джейн Келви.
Супруги Алан и Джейн Келви, которым 70 и 69 лет соответственно, выразили надежду, что инцидент не перерастет в крупный международный скандал и «не спровоцирует третью мировую войну».
Джейн также обратилась к другим яхтсменам с призывом не опасаться пересекать Ла-Манш, поскольку подобные маршруты они совершают регулярно и не считают произошедшее чем-то экстраординарным.
Накануне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» несколько раз пытался установить связь с гражданским судном под британским флагом, после чего произвел выстрелы.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя НСН инцидент с британской яхтой в Ла-Манше заявил, что это не отразится на оперативной деятельности ВМФ России.
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