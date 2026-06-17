Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент с фрегатом в Ла-Манше

Владельцы британской парусной яхты Bright Future, сблизившейся с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, призвали не нагнетать обстановку вокруг произошедшего. Об этом в беседе с изданием Guardian заявила хозяйка судна Джейн Келви.

Супруги Алан и Джейн Келви, которым 70 и 69 лет соответственно, выразили надежду, что инцидент не перерастет в крупный международный скандал и «не спровоцирует третью мировую войну».