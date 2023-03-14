Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер

Мужчина скончался после подрыва автомобиля в Мелитополе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

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Владелец взорванного автомобиля умер от полученных ранений.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, погибшим оказался руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач. На Украине выкладывали его данные в открытый доступ и обвиняли в сотрудничестве с Россией.

Также в результате взрыва пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали, написал Рогов в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в районе рынка на улице Кирова. Рогов назвал произошедшее терактом, направленным на дестабилизацию ситуации в регионе, пишет НСН.

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