Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер

Владелец взорванного автомобиля умер от полученных ранений.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, погибшим оказался руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач. На Украине выкладывали его данные в открытый доступ и обвиняли в сотрудничестве с Россией.

Также в результате взрыва пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали, написал Рогов в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в районе рынка на улице Кирова. Рогов назвал произошедшее терактом, направленным на дестабилизацию ситуации в регионе, пишет НСН.

