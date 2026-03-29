Вице-мэре Челябинска Астахова отправили в СИЗО

При этом его адвокат рассказал, что политика обвинили в нарушении ценообразования при заключении контрактов при ликвидации аварий на канализационных трубопроводах в 2024-2025 годах. Речь идет о четырех крупных ЧП, случившихся в Челябинске с весны 2024 года до зимы 2025-го. Они были связаны с разрывом канализационных трубопроводов на оживленных трассах. К их ликвидации была привлечена организация, которая владеет технологией бестраншейного ремонта — без повреждения инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно о задержании ФСБ Александра Астахова. По информации издания «URA.ru», на 43-летнего политика вышли в рамках расследования дела о махинациях в МУП «ПОВВ». На пост заместителя главы Челябинска он был назначен в октябре 2019 года и в мэрии отвечал за городское хозяйство, в том числе за работу ЖКХ, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».