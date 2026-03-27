ФСБ России: Администраторов украинских сим-боксов арестовали в Санкт-Петербурге
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге двоих россиян, обеспечивавших работу нелегальных узлов связи в интересах украинских мошеннических кол-центров. Об этом сообщает RT.
В региональном управлении ведомства рассказали, что операция проводилась совместно со специалистами Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отмечается, что злоумышленники занимались администрированием так называемых сим-боксов, которые использовались телефонными мошенниками для совершения преступлений в отношении россиян.
«Возбуждено уголовное дело статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Злоумышленники арестованы», - говорится в сообщении.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ рассказали, что в Московском регионе четверых подростков задержали за совершённые ими поджоги по заданиям спецслужб Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
