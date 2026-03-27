ФСБ России: Администраторов украинских сим-боксов арестовали в Санкт-Петербурге

В региональном управлении ведомства рассказали, что операция проводилась совместно со специалистами Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается, что злоумышленники занимались администрированием так называемых сим-боксов, которые использовались телефонными мошенниками для совершения преступлений в отношении россиян.

«Возбуждено уголовное дело статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Злоумышленники арестованы», - говорится в сообщении.

