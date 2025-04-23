Убийцу Талькова приговорили к 13 годам тюрьмы

Уточняется, что обвиняемый был приговорен заочно. Сам бывший компаньон артиста переехал в Израиль в начале 1990-х годов и не явился в суд.

Следствие установило, что Шляфман не хотел сознательно навредить Талькову, но попал в него по ошибке. У бывшего концертного директора случилась ссора с представителем певицы Азизы, Игорем Малаховым. После этого осужденный выстрелил в него, но убил Талькова.

Ранее сообщалось, что Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году в Санкт-Петербурге, напоминает НСН.

