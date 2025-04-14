Обвиняемого в убийстве Игоря Талькова потребовали посадить на 14 лет

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, которого заочно обвинили в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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В сообщении говорится, что гособвинитель запросил для концертного директора артиста 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Отмечается, что адвокат Шляфмана просил оправдать своего клиента.

Ранее стало известно, что фрагменты окровавленной рубашки Валерия Шляфмана помогли установить его вину в убийстве Талькова, напоминает RT.

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ФОТО: Twitter
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