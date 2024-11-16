Певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве Талькова
16 ноября 202419:59
Певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году в Санкт-Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По ее словам, что в суде все еще хотели бы услышать показания Олега Газманова, Богдана Титомира и Лолиты.
Тальков был убит на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года.
Ранее певица Наташа Королева дала показания как свидетель в Петроградском суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru