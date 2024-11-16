Певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве Талькова

По ее словам, что в суде все еще хотели бы услышать показания Олега Газманова, Богдана Титомира и Лолиты.

Тальков был убит на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года.

Ранее певица Наташа Королева дала показания как свидетель в Петроградском суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

