Певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве Талькова

Певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году в Санкт-Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В Израиле предъявили обвинение подозреваемому в убийстве Игоря Талькова

По ее словам, что в суде все еще хотели бы услышать показания Олега Газманова, Богдана Титомира и Лолиты.

Тальков был убит на концерте в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года.

Ранее певица Наташа Королева дала показания как свидетель в Петроградском суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-конференция НСН
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