«Виноваты французы?» Правозащитник рассказал о последствиях бунта в российской колонии
Волонтер фонда «Сибирь без пыток» Павел Глущенко в эфире НСН объяснил, как зарубежный телеканал оказался причастным к скандалу.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила французский телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России и распространении слухов из-за материала о последствиях бунта в колонии строгого режима № 15 в Ангарске.
Правозащитник, волонтер фонда «Сибирь без пыток» Павел Глущенко рассказал в эфире НСН подробности инцидента.
«Французские журналисты направляли запрос в ФСИН с целью взять интервью, им отказали. Они сняли материал, основываясь на информации родственников пострадавших. Те рассказывали о следов побоях на телах погибших, которые в медицинских заключениях не значились. В интернете гуляет видеозапись, когда не оказывающих никакого сопротивления заключенных жестоко забивают дубинками с матерной бранью. Там явно действия, выходящие за рамки должностных полномочий, и в этом нужно разбираться. При отрицании ФСИН, родственники жертв, понятно, обращаются во все СМИ с целью наказать виновных. Официально из документов известно, что к дисциплинарной ответственности было привлечено 13 сотрудников. Я так понимаю, что разбирательство еще не закончено полностью. На запросы правозащитников региональное управление СК отвечает, что информации для разбирательства недостаточно», - добавил он.
В материале France24 от 20 мая говорится о том, что люди «беспокоятся о судьбе десятков заключённых после жестокого подавления мятежа». Вот уже больше месяца семьи якобы «не знают, живы ли их родные». Официально сообщалось об одном погибшем во время пожара в производственной зоне в колонии.
Как пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на слова одного из заключённых, во время бунта 9 апреля могли пострадать 300 человек, ещё 200 якобы нанесли себе увечья, а одного нашли мёртвым рядом с верёвкой. Массовые протесты с поджогами начались после жалобы на то, что сотрудник ФСИН избил осуждённого.
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