«Виноваты французы?» Правозащитник рассказал о последствиях бунта в российской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила французский телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России и распространении слухов из-за материала о последствиях бунта в колонии строгого режима № 15 в Ангарске.

Правозащитник, волонтер фонда «Сибирь без пыток» Павел Глущенко рассказал в эфире НСН подробности инцидента.

«Французские журналисты направляли запрос в ФСИН с целью взять интервью, им отказали. Они сняли материал, основываясь на информации родственников пострадавших. Те рассказывали о следов побоях на телах погибших, которые в медицинских заключениях не значились. В интернете гуляет видеозапись, когда не оказывающих никакого сопротивления заключенных жестоко забивают дубинками с матерной бранью. Там явно действия, выходящие за рамки должностных полномочий, и в этом нужно разбираться. При отрицании ФСИН, родственники жертв, понятно, обращаются во все СМИ с целью наказать виновных. Официально из документов известно, что к дисциплинарной ответственности было привлечено 13 сотрудников. Я так понимаю, что разбирательство еще не закончено полностью. На запросы правозащитников региональное управление СК отвечает, что информации для разбирательства недостаточно», - добавил он.