В Ангарске горит колония с бунтующими заключёнными

Серьёзный пожар возник в исправительной колонии в городе Ангарске Иркутской области. Это то самое исправительное учреждение, где накануне заключенные устроили нападение на сотрудника, после чего учинили беспорядки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идёьт о поджоге. Огонь охватил целиком одно из зданий ИК № 15. Правозащитник из Усолья-Сибирского Павел Глущенко на своей странице в Facebook рассказал, что бунт начался после того, как один из сотрудников колонии избил осуждённого.