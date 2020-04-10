В Ангарске горит колония с бунтующими заключёнными
Серьёзный пожар возник в исправительной колонии в городе Ангарске Иркутской области. Это то самое исправительное учреждение, где накануне заключенные устроили нападение на сотрудника, после чего учинили беспорядки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идёьт о поджоге. Огонь охватил целиком одно из зданий ИК № 15. Правозащитник из Усолья-Сибирского Павел Глущенко на своей странице в Facebook рассказал, что бунт начался после того, как один из сотрудников колонии избил осуждённого.
В знак протеста заключённый нанёс себе порезы. Ему оказали медицинскую помощь, однако затем снова подвергли экзекуции.
В знак протеста все 17 заключённых, которые содержатся в этом же бараке, разбили стёкла в штрафном изоляторе и порезали себе руки. Их протест подхватили другие осуждённые.
Колония оцеплена силовиками, представителей общественной наблюдательной комиссии в зону не пропускают.
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