Задохнулись и сгорели. Обнародована причина смерти людей в SSJ-100

17 октября 201911:52

Большинство людей в самолёте Sukhoi Superjet 100 во время аварии в аэропорту Шереметьево погибли от дыма и огня. Об этом сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета Зигмунд Ложис. Таким образом, по его словам, главной причиной смерти не был удар о взлетно-посадочную полосу, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает RT, вредоносные вещества выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона самолета.

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Ложис также пояснил, что пассажиры не успели воспользоваться кислородные маски из-за быстрого развития событий, большинство погибли прямо не покидая сидений.

Трагедия случилась 5 мая. Лайнер компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск, вернулся в московский аэропорт из-за попадания в грозу, и загорелся после аварийной посадки.

Погибли более 40 человек. Командиру экипажа самолета Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности полётов.

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Фото: Imago/ТАСС
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