Задохнулись и сгорели. Обнародована причина смерти людей в SSJ-100

Большинство людей в самолёте Sukhoi Superjet 100 во время аварии в аэропорту Шереметьево погибли от дыма и огня. Об этом сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета Зигмунд Ложис. Таким образом, по его словам, главной причиной смерти не был удар о взлетно-посадочную полосу, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает RT, вредоносные вещества выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона самолета.