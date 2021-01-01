Видео нападения боевиков на полицейских в Грозном опубликовано в Сети

На видео снято, как неизвестный подходит к полицейскому и наносит ему несколько ударов ножом. Потом подбегает ко второму полицейскому и ранит его. Преступника ликвидировал сотрудник ГИБДД.

По данным Ахмадова, убийца нанес погибшему сотруднику патрульно-постовой службы Магомеду Джабраилову 12 ножевых ранений.

Напомним, террористы напали в Грозном на полицейских 28 декабря. Боевиками оказались приезжие братья Хасан и Хусейн, которые работали в пекарне, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность нападение.

Ранее участник боевых действий в Чечне, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему терроризм в Чечне до сих пор не побежден.

«Народная психология основной массы чеченцев не видит ничего плохого в агрессии. Люди, которым не нашлось места в силовых структурах, становятся на путь терроризма, политического и религиозного экстремизма. Надо сказать, масштабы агрессии пока невелики. Убийство двух полицейских - это еще не серьезное обострение для Чечни. В 2000-х годах убийство двух человек в месяц было почти нормой. Всего лишь 20 лет назад закончилась война, которую никто в Чечне не забыл», - отметил он.

