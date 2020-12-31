«Враги Аллаха!» Кадыров заставил извиниться ингушские тейпы после теракта
Родственники убитых в Чечне братьев-ингушей извинились перед главой республики, а эксперты НСН рассказали, почему исламский терроризм в республике до сих пор не искоренен.
После возмущения главы Чечни Рамзана Кадырова ингушский тейп отказался от претензий к властям республики, пишет «Кавказский узел».
Ранее представители двух ингушских родов записали видеообращение, в котором потребовали от Кадырова доказательств того, что убитые силовиками в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии были террористами. Авторы видеообращения настаивали на выдаче тел убитых. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на обращение Тимурзиевых и Султыговых, назначил им встречу, обвинив в пособничестве терроризму.
По версии силовиков, уроженцы Ингушетии были убиты после нападения на сотрудников патрульно-постовой службы. В ходе инцидента погиб также один из силовиков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что нападение совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году и работавшие в пекарне. Он выразил возмущение, что родственники убитых братьев не верят в их вину и требуют доказательств. «Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — сказал глава региона. По его словам, они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского.
Причиной для сомнений могла стать распространяемая по соцсетям информация, в которой утверждалось, что конфликт между братьями и полицейскими произошел из-за отсутствия у них масок.
Кадыров назвал ложной информацию о том, что напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. Глава Чечни предложил пригласить родственников убитых и предоставить им все необходимые доказательства.
Вскоре, по словам представителя тейпа, им была представлены запись с камер видеонаблюдения, на которой четко видны действия Хасана и Хусейна в Грозном. Кроме того, как утверждает представитель тейпа, чьи слова перевел "Кавказский узел", им сообщили, что родственники братьев после проведения беседы были отпущены домой.
Представители тейпа признали свою неправоту и выразили соболезнования семье погибшего сотрудника правоохранительных органов.
Участник боевых действий в Чечне, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему терроризм в Чечне до сих пор не побежден.
«Народная психология основной массы чеченцев не видит ничего плохого в агрессии. Люди, которым не нашлось места в силовых структурах, становятся на путь терроризма, политического и религиозного экстремизма. Надо сказать, масштабы агрессии пока невелики. Убийство двух полицейских - это еще не серьезное обострение для Чечни. В 2000-х годах убийство двух человек в месяц было почти нормой. Всего лишь 20 лет назад закончилась война, которую никто в Чечне не забыл», - отметил он.
Вместе с тем Стрелков заявил, что само расположение региона таит в себе стратегическую угрозу.
«Для расползания терроризма имеет значение близкое расположение к России враждебных государств, откуда можно получать помощь. В первую очередь, речь идет о Турции. Вдобавок терактам способствует недостаточное количество контроля федеральных сил, в Чечне нужно держать крупную группировку», - считает полковник ФСБ в отставке.
Он также отметил, что терроризм как явление полностью нельзя победить никогда и нигде. «Свести его к необходимому минимуму можно, так и было до недавних пор. Однако социальная напряженность нарастает, отсюда и рост терактов», - заключил он.
Ранее возле управления ФСБ в Карачаево-Черкесии прогремел взрыв. Пострадали шесть человек: пятеро из них - полицейские, шестой - сотрудник ФСБ. Инцидент произошел в селе Учкекен. По некоторым данным, взорвавший себя неизвестный мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, почему в регионе обостряется вопрос террористической угрозы.
«Ситуация на Северном Кавказе всегда была неспокойная. Чечня еще держится в каких-то рамках благодаря авторитарному режиму Кадырова. А так это регион, который всегда представлял опасность. Вдобавок, те наемники, которые участвовали в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, решили чем-то заняться и в России. Многие, кто исповедует радикальный ислам, недовольны действиями властей. Подобные случаи происходят на Северном Кавказе регулярно. Это вызывает определенные опасения», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, как радикальные исламисты привлекают на свою сторону террористов.
«Я не могу сказать, что на сегодняшний момент мы полностью защищены от террористических атак. На это есть причины. Радикальные исламисты используют все возможные варианты вербовки, запугивания, материально привлечь на свою сторону. Война в Карабахе привела в регион большое количество бандитов из Сирии, которые расползлись после ее окончания. Думаю, что Северный Кавказ - это для них идеальное место, где они могут себя проявить как настоящие бандиты», - констатировал ветеран антитеррора.
Столкновения силовиков и вооруженных лиц в Чечне случаются регулярно. Так, 17 декабря на окраине села Цоци-Юрт двое мужчин на автомобиле ВАЗ-2114 проигнорировали требование сотрудников полиции об остановке, вместо этого бросив в их сторону неустановленное взрывное устройство. В ходе преследования злоумышленники стали стрелять по полицейским из автомата. Стражи порядка не пострадали и ликвидировали нападавших ответным огнём.
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