«Враги Аллаха!» Кадыров заставил извиниться ингушские тейпы после теракта

После возмущения главы Чечни Рамзана Кадырова ингушский тейп отказался от претензий к властям республики, пишет «Кавказский узел».

Ранее представители двух ингушских родов записали видеообращение, в котором потребовали от Кадырова доказательств того, что убитые силовиками в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии были террористами. Авторы видеообращения настаивали на выдаче тел убитых. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на обращение Тимурзиевых и Султыговых, назначил им встречу, обвинив в пособничестве терроризму.

По версии силовиков, уроженцы Ингушетии были убиты после нападения на сотрудников патрульно-постовой службы. В ходе инцидента погиб также один из силовиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что нападение совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году и работавшие в пекарне. Он выразил возмущение, что родственники убитых братьев не верят в их вину и требуют доказательств. «Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — сказал глава региона. По его словам, они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского.

Причиной для сомнений могла стать распространяемая по соцсетям информация, в которой утверждалось, что конфликт между братьями и полицейскими произошел из-за отсутствия у них масок.

Кадыров назвал ложной информацию о том, что напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. Глава Чечни предложил пригласить родственников убитых и предоставить им все необходимые доказательства.

Вскоре, по словам представителя тейпа, им была представлены запись с камер видеонаблюдения, на которой четко видны действия Хасана и Хусейна в Грозном. Кроме того, как утверждает представитель тейпа, чьи слова перевел "Кавказский узел", им сообщили, что родственники братьев после проведения беседы были отпущены домой.

Представители тейпа признали свою неправоту и выразили соболезнования семье погибшего сотрудника правоохранительных органов.

Участник боевых действий в Чечне, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, почему терроризм в Чечне до сих пор не побежден.

«Народная психология основной массы чеченцев не видит ничего плохого в агрессии. Люди, которым не нашлось места в силовых структурах, становятся на путь терроризма, политического и религиозного экстремизма. Надо сказать, масштабы агрессии пока невелики. Убийство двух полицейских - это еще не серьезное обострение для Чечни. В 2000-х годах убийство двух человек в месяц было почти нормой. Всего лишь 20 лет назад закончилась война, которую никто в Чечне не забыл», - отметил он.



Вместе с тем Стрелков заявил, что само расположение региона таит в себе стратегическую угрозу.