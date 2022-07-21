Ветеринары спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Telegram-канале заявила, что белую медведицу, у которой в пасти застряла банка сгущенки, спасли.
По её словам, животное само вышло к людям в посёлок Диксон на севере Красноярского края, ему на помощь вылетели ветеринары из столицы, в том числе главный ветеринарный врач Московского зоопарка.
«Специалистам удалось погрузить медведицу в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Ветеринар обработал язык, на нём множество порезов», - рассказала Радионова.
Она добавила, что после наблюдения в течение нескольких дней животное отвезут в естественную среду обитания и оставят запас рыбы.
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