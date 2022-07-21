Ветеринары спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки

По её словам, животное само вышло к людям в посёлок Диксон на севере Красноярского края, ему на помощь вылетели ветеринары из столицы, в том числе главный ветеринарный врач Московского зоопарка.

«Специалистам удалось погрузить медведицу в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Ветеринар обработал язык, на нём множество порезов», - рассказала Радионова.

Она добавила, что после наблюдения в течение нескольких дней животное отвезут в естественную среду обитания и оставят запас рыбы.

Ранее специалисты из центра спасения ластоногих выпустили в Ладожское озеро двух нерп, сообщают «Невские новости».

