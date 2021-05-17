Путин установил новое почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ»
Новое почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» установлено в России. Соотвествующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, звание будет присваиваться высокопрофессиональным практикующим ветеринарным врачам за личные заслуги.
Для получения почётного звания стаж профессиональной деятельности ветеринара должен быть не менее 20 лет. Кроме того, у него должны быть отраслевые награды (поощрения) федеральных органов госвласти или органов госвласти субъектов России.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому 44 российским аэропортам были присвоены имена исторических личностей, сообщает RT. В частности, международный аэропорт Ульяновска был назван в честь историка и литератора Николая Карамзина
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Путин установил новое почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ»
- Путин подписал указ о создании президентского фонда по поддержке культуры
- Путин присвоил имена исторических личностей российским аэропортам
- В Литве назвали Киркорова угрозой национальной безопасности
- Минпросвещения изменит учебную программу в российских школах
- СМИ сообщили о секретной армии США
- Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства Германии с Израилем
- ЦБ предупредил о рисках возникновения «пузырей» на рынке потребительского кредитования
- «Роскосмос» выделил более 300 млн рублей на первую миссию на Венеру
- Лавров: Россия осуждает удары по гражданским объектам в палестино-израильском конфликте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru