Путин установил новое почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ»

Новое почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» установлено в России. Соотвествующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, звание будет присваиваться высокопрофессиональным практикующим ветеринарным врачам за личные заслуги.

Для получения почётного звания стаж профессиональной деятельности ветеринара должен быть не менее 20 лет. Кроме того, у него должны быть отраслевые награды (поощрения) федеральных органов госвласти или органов госвласти субъектов России.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому 44 российским аэропортам были присвоены имена исторических личностей, сообщает RT. В частности, международный аэропорт Ульяновска был назван в честь историка и литератора Николая Карамзина

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ФОТО: Kremlin.ru
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