Ветеринар выбросила больного кота на мороз в Нижегородской области

По словам зоозащитницы Лары Саплиной, кот получил серьезные переломы, однако находился в ветклинике лишь два дня, медики не стали дожидаться, пока животное выздоровеет. Она отметила, что у Спайси течет кровь, у него закатился глаз и сломана челюсть.

Врач клиники объяснила случившееся тем, что за котом никто не пришел. По ее словам, за животным должна была вернуться обнаружившая его девушка, но она так и не появилось.

Сейчас Спайси находится в тяжелом состоянии, медики не дают прогнозов. Коту сделали переливание крови.

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал уголовное дело против высадившей кота Твикса из поезда на мороз проводницы чрезмерной реакцией на ее поступок.

