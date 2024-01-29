Ветеринар выбросила больного кота на мороз в Нижегородской области
Ветеринар выбросила из клиники на мороз кота по кличке Спайси, сбитого машиной. Инцидент произошел в населенном пункте Сокольском (Нижегородская область). Об этом сообщил портал Nn.ru.
По словам зоозащитницы Лары Саплиной, кот получил серьезные переломы, однако находился в ветклинике лишь два дня, медики не стали дожидаться, пока животное выздоровеет. Она отметила, что у Спайси течет кровь, у него закатился глаз и сломана челюсть.
Врач клиники объяснила случившееся тем, что за котом никто не пришел. По ее словам, за животным должна была вернуться обнаружившая его девушка, но она так и не появилось.
Сейчас Спайси находится в тяжелом состоянии, медики не дают прогнозов. Коту сделали переливание крови.
Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал уголовное дело против высадившей кота Твикса из поезда на мороз проводницы чрезмерной реакцией на ее поступок.
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