Ветеринар выбросила больного кота на мороз в Нижегородской области

Ветеринар выбросила из клиники на мороз кота по кличке Спайси, сбитого машиной. Инцидент произошел в населенном пункте Сокольском (Нижегородская область). Об этом сообщил портал Nn.ru.

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По словам зоозащитницы Лары Саплиной, кот получил серьезные переломы, однако находился в ветклинике лишь два дня, медики не стали дожидаться, пока животное выздоровеет. Она отметила, что у Спайси течет кровь, у него закатился глаз и сломана челюсть.

Врач клиники объяснила случившееся тем, что за котом никто не пришел. По ее словам, за животным должна была вернуться обнаружившая его девушка, но она так и не появилось.

Сейчас Спайси находится в тяжелом состоянии, медики не дают прогнозов. Коту сделали переливание крови.

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал уголовное дело против высадившей кота Твикса из поезда на мороз проводницы чрезмерной реакцией на ее поступок.

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ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
ТЕГИ:КошкиЖивотныеНижегородская ОбластьПроисшествия

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