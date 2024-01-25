В РПЦ заступились за высадившую кота Твикса проводницу
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» назвал уголовное дело против высадившей кота Твикса из поезда на мороз проводницы чрезмерной реакцией на ее поступок. Он считает, что женщину незаслуженно «низвели до уровня мирового зла».
«Те, кто выступают за права животных, на мой взгляд, проявили свое намерение полностью игнорировать какие-либо интересы этой проводницы.», - отметил представитель РПЦ.
Он добавил, что сам столкнулся с агрессивной реакцией зоозащитников. В частности, ему угрожали и проклинали, признался Кипшидзе. Но он по-прежнему считает, что интересы человека, который поступил неправильно, не имея злого умысла, не менее значимы, чем судьба того или иного домашнего животного.
Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал невиновной проводницу, которая высадила из поезда кота Твикса. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru