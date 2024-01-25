В РПЦ заступились за высадившую кота Твикса проводницу

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» назвал уголовное дело против высадившей кота Твикса из поезда на мороз проводницы чрезмерной реакцией на ее поступок. Он считает, что женщину незаслуженно «низвели до уровня мирового зла».

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«Те, кто выступают за права животных, на мой взгляд, проявили свое намерение полностью игнорировать какие-либо интересы этой проводницы.», - отметил представитель РПЦ.

Он добавил, что сам столкнулся с агрессивной реакцией зоозащитников. В частности, ему угрожали и проклинали, признался Кипшидзе. Но он по-прежнему считает, что интересы человека, который поступил неправильно, не имея злого умысла, не менее значимы, чем судьба того или иного домашнего животного.

Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал невиновной проводницу, которая высадила из поезда кота Твикса. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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