В РПЦ заступились за высадившую кота Твикса проводницу

«Те, кто выступают за права животных, на мой взгляд, проявили свое намерение полностью игнорировать какие-либо интересы этой проводницы.», - отметил представитель РПЦ.

Он добавил, что сам столкнулся с агрессивной реакцией зоозащитников. В частности, ему угрожали и проклинали, признался Кипшидзе. Но он по-прежнему считает, что интересы человека, который поступил неправильно, не имея злого умысла, не менее значимы, чем судьба того или иного домашнего животного.

Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал невиновной проводницу, которая высадила из поезда кота Твикса. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

