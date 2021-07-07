Ветеран «Альфы» рассказал о причинах захвата заложников в Тюмени

В Тюмени в здании Сбербанка были захвачены заложники. Такие инциденты происходят, когда у людей «едет крыша» из-за несправедливости кредитной системы. Об этом NEWS.ru заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, несправедливость, которая связана с кредитно-банковской политикой, толкает людей на подобные преступления.