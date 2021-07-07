Ветеран «Альфы» рассказал о причинах захвата заложников в Тюмени
В Тюмени в здании Сбербанка были захвачены заложники. Такие инциденты происходят, когда у людей «едет крыша» из-за несправедливости кредитной системы. Об этом NEWS.ru заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
По его словам, несправедливость, которая связана с кредитно-банковской политикой, толкает людей на подобные преступления.
«Наша банковская система не рассчитана на людей с минимальным достатком, которые являются основной массой жителей в России», - отметил Гончаров.
Он также отметил оперативную работу силовиков, которые сразу приняли необходимые меры. Все живы и никто не пострадал, это говорит о высоком уровне подготовки спецслужб.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан.
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