СМИ: захватчик банка в Тюмени задержан
Неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что захватчик банка требует 15 миллионов рублей. В его сумке якобы находится «опасный предмет». Он задерживал в заложниках, по данным СМИ, двух или трех человек, в том числе руководителя отделения банка.
Правоохранители вели переговоры с мужчиной, пытаясь убедить его отпустить всех заложников, сообщает Ura.ru.
Захват произошел в 7.20 по мкс. Инцидент произошел в отделении Сбербанка на Червишевском тракте. Полиция и Росгвардия оцепили офис Сбербанка. Движение перекрыто, в банк никого не впускают.
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