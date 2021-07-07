СМИ: захватчик банка в Тюмени задержан

Неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что захватчик банка требует 15 миллионов рублей. В его сумке якобы находится «опасный предмет». Он задерживал в заложниках, по данным СМИ, двух или трех человек, в том числе руководителя отделения банка.

Правоохранители вели переговоры с мужчиной, пытаясь убедить его отпустить всех заложников, сообщает Ura.ru.

Захват произошел в 7.20 по мкс. Инцидент произошел в отделении Сбербанка на Червишевском тракте. Полиция и Росгвардия оцепили офис Сбербанка. Движение перекрыто, в банк никого не впускают.



