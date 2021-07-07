Захватчик банка в Тюмени требует 15 миллионов рублей
Правоохранители начали переговоры с мужчиной, который сегодня захватил отделение банка в Тюмени. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Его пытаются убедить отпустить всех заложников.
Ранее захватчика удалось убедить выпустить посетителей банка и большинство сотрудников. В отделении финансовой организации сейчас остается, по разным данным, от одного до трех человек, в том числе руководитель отделения.
Мужчина угрожает взорвать банк, он требует выдать ему 15 миллионов рублей.
РИА Новости со ссылкой на областное МВД сообщает, что захват банка произошел около двух часов назад. По данным Ura.ru, захват заложников произошел в отделении Сбербанка на Червишевском тракте. Полиция и Росгвардия оцепили офис финансового учреждения. Движение транспорта перекрыто, в банк никого не впускают.
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