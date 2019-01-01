Ветеран «Альфы» рассказал, кто мог взорвать дом в Швеции

Более 20 человек пострадали в результате сильного взрыва в жилом доме в городе Линчепинг на юге Швеции. В здании и нескольких соседних выбиты окна, окрестности места происшествия перекрыты полицией.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров объяснил в эфире НСН, почему это может быть террористический акт.