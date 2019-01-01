Происшествия

Ветеран «Альфы» рассказал, кто мог взорвать дом в Швеции

7 июня15:57
Георгий Гагарин

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» объяснил в эфире НСН, почему это может быть террористический акт.



Более 20 человек пострадали в результате сильного взрыва в жилом доме в городе Линчепинг на юге Швеции. В здании и нескольких соседних выбиты окна, окрестности места происшествия перекрыты полицией.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров объяснил в эфире НСН, почему это может быть террористический акт.

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«Если верить разведданным России, полторы тысячи боевиков, которые сбежали из Сирии, сейчас находятся в странах Европы. Европейские спецслужбы располагают примерно такой же цифрой. Что до происшествия в Швеции, то пока нельзя ничего сказать. Если пострадало мало людей, возможно, это бытовые проблемы. Если следствие установит, что причастны какие-то боевики и террористы, то в ближайшее время это станет известно. Сегодня исключать версию теракта нельзя», - пояснил он.

Шведские спасательные службы выдвинули версию взрыва бытового газа в здании. Однако позднее представитель газовой компании заявил, что дом не был газифицирован.

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ФОТО: скриншот
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