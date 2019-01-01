Исламовед: Взрывы на Шри-Ланке помогут террористам вербовать мусульман
Эксперт Института национальной стратегии в беседе с НСН рассказал о причинах терактов на Шри-Ланке.
В результате терактов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли как минимум 290 человек. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Руан Гунасекера. Уточняется, что еще 500 человек пострадали. В связи со взрывами в трех церквях и четырех отелях на Шри-Ланке были арестованы 24 человека. Власти Шри-Ланки обнародовали информацию о странах, граждане которых пострадали в результате терактов. Это Великобритания, США, Турция, Дания, Япония, Марокко, Пакистан, Бангладеш, Индия, Нидерланды и КНР.
В беседе с НСН исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов рассказал, о причинах и последствиях терактов на Шри-Ланке (слушайте аудио).
«Мусульмане составляют меньшинство религиозное в Шри-Ланке. Большинство населения там буддисты и индусы. И вдруг появляется, действительно, вот какая-то террористическая организация небольшая ваххабитская, которая организует, очень тщательно подготовившись, серию терактов сразу в нескольких городах и объекты нападения выбирает католические храмы, а не, например, буддистские храмы, не индуистские храмы и отели. Впоследствии, уже нетрудно предугадать то, что резко упадет поток туристов, потому что люди будут бояться приезжать в страну. То же самое будет резко направлено негативное отношение к местным мусульманам, тем, которые никак не связаны с этим террористами. Соответственно, в отношении их будет, скажем так, враждебное или настороженное отношение. Все так же приведет к тому, что часть мусульман, которые до этого были абсолютно лояльны, их легче будет вербовать террористам», - пояснил он.
Ранее президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей