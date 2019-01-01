Исламовед: Взрывы на Шри-Ланке помогут террористам вербовать мусульман

В результате терактов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли как минимум 290 человек. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Руан Гунасекера. Уточняется, что еще 500 человек пострадали. В связи со взрывами в трех церквях и четырех отелях на Шри-Ланке были арестованы 24 человека. Власти Шри-Ланки обнародовали информацию о странах, граждане которых пострадали в результате терактов. Это Великобритания, США, Турция, Дания, Япония, Марокко, Пакистан, Бангладеш, Индия, Нидерланды и КНР.

В беседе с НСН исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов рассказал, о причинах и последствиях терактов на Шри-Ланке (слушайте аудио).