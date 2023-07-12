«Веселые ребята!»: Страшилки МЧС о гнущихся от жары рельсах назвали перестраховкой
«Выброс пути» может произойти даже при 15 градусах тепла, при этом путевые рабочие легко решают эту проблему, сказал в эфире НСН Роман Мюнге.
Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге в интервью НСН объяснил, почему не стоит бояться предупреждений МЧС о «прогнувшихся рельсах».
В прогнозе чрезвычайных ситуаций на июль, подготовленном научно-исследовательским институтом МЧС России, говорится, что в южных регионах Урала, в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях есть риск деформации рельсов и перегрева трансформаторных подстанций из-за жары.
«МЧС, конечно, очень веселые ребята. Судя по всему, они разбираются в железнодорожном транспорте, как свинья в апельсинах. Они себя подстраховывают в известной истории "как бы чего не случилось". Происходит следующее физическое явление: рельсовая плеть, которая закреплена, нагревается и расширяется, дальше происходит явление "выброс пути". Будучи упертой в торцах с соседними рельсами, она выбрасывается внутрь, но чаще всего наружу. Существуют так называемые "уравнительные рельсы" между длинными участками, их меняют путевые рабочие. Если у РЖД не хватает путевых рабочих, то могут происходить такие сдвиги, но обычно хватает и никаких проблем не возникает», - сказал Мюнге.
По его словам, для «выброса пути» не нужна тропическая жара.
«Такое явление может возникать при любой температуре. Если рельс установлен на климатическую норму "0-10 градусов", а у вас 25 градусов, то и при такой температуре будет выброс пути, а если он зимой вообще не проверялся, то выброс будет и при 15 градусах. Достаточно температурной разницы в 10 градусов», - разъяснил эксперт.
Мюнге также исключил возможность перегрева трансформаторных подстанций, питающих критическую инфраструктуру.
«Трансформаторы, которые питают критически важную инфраструктуру, все имеют масляное охлаждение, там стоят термодатчики. В случае, если температура масла повышается, насос увеличивает прокачку, идет дополнительное охлаждение, включается так называемый "воздушный интеркулер". Если какие-то инциденты возникают, то это следствие извечного русского авось», - заключил собеседник НСН.
В начале июля сообщалось, что в Приморье сошел с рельсов локомотив с тремя вагонами. В конце июня в Москве, на станции Бирюлево-товарная сошли с рельсов шесть грузовых вагонов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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