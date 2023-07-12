Из-за аномальной жары могут согнуться рельсы в четырех федеральных округах РФ
В четырех федеральных округах России из-за аномальной жары могут согнуться железнодорожные рельсы, сообщает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Речь идет об Уральском федеральном округе, Томской, Омской, Новосибирской, Астраханской областях и Башкирии. Там температура на 3-8 градусов выше нормы. Это ведет к риску перегрева трансформаторных подстанций.
В ближайшие дни сохраняется риск деформаций железнодорожного полотна.
В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru