Вертолет ВВС США был замечен в районе «Северного потока» перед аварией

Вертолет военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки был замечен в районе места пролегания газопроводов системы «Северный поток» в Балтийском море в ночь перед аварией на них. Соответствующие данные зафиксировал портал Flightradar, который отслеживает все перемещения в воздушном пространстве.

Речь идёт о винтокрылой боевой машине Sikorsky MH-60R Strike Hawk, который применяется при боевых действиях в прибрежной зоне и на открытой воде. Согласно порталу, он перемещался над акваторией Балтийского моря в 250 километрах от места утечки с 19:30 по московскому времени 25 сентября до 04:30 26 сентября.

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Как раз в ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока - 2» произошла резкая утечка газа. Также оказались повреждены две нитки «Северного потока», пролегающие в исключительной экономической зоне Дании в районе острова Борнхольм.

Сейсмологи Швеции зафиксировали взрывы на месте повреждений трубопроводов в момент выброса газа в воду. ФСБ России сегодня возбудило уголовное дело об акте международного терроризма по факту повреждения трубопроводов.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов, Евросоюзу в обязательном порядке необходимо найти виновных в утечке на «Северных потоках» во избежание повторения ЧП.

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Фото: United States Navy
ТЕГИ:ВВС СШАСеверный ПотокВертолёт
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