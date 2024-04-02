СМИ: Вертолет Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе страны

Принадлежащий Минобороны Абхазии вертолет МИ-24 упал в Гулрыпшском районе страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Апсныпресс.

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Отмечается, что на борту вертолета в момент крушения находились трое членов экипажа. Все они выжили, отметил командующий ВВС Абхазии Адгур Гумба.

Сейчас причины инцидента выясняются, на место падения вертолета прибыл глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

Ранее вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги» совершил незапланированную посадку в Красноярском крае.

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ФОТО: РИА Новости
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