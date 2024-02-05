Спасатели нашли на дне Онежского озера части рухнувшего вертолета Ми-8

Спасатели обнаружили на дне Онежского озера в Карелии части потерпевшего крушение вертолета Ми-8 МЧС, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Предварительной причиной крушения Ми-8 в Карелии назвали обледенение

Уточняется, что на глубине 42 метра с помощью подводного робота нашли сильно поврежденный корпус вертолета.

Ранее Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС потерпел крушение в Карелии. Воздушное судно выполняло тренировочный полет.

Следственный комитет после инцидента возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причиной крушения могло стать обледенение, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КарелияВертолет Ми-8МЧС РФСпасатели

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