Спасатели нашли на дне Онежского озера части рухнувшего вертолета Ми-8
Спасатели обнаружили на дне Онежского озера в Карелии части потерпевшего крушение вертолета Ми-8 МЧС, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Уточняется, что на глубине 42 метра с помощью подводного робота нашли сильно поврежденный корпус вертолета.
Ранее Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС потерпел крушение в Карелии. Воздушное судно выполняло тренировочный полет.
Следственный комитет после инцидента возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причиной крушения могло стать обледенение, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru