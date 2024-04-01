Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку под Красноярском

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги» совершил незапланированную посадку в Красноярском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 14 часов местного времени (10:00 мск) вертолет Ми-8... по технической причине совершил незапланированную посадку в Туруханском районе Красноярского края», — указали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее вертолет Ми-8 потерпел крушение в Карелии, известно, что судно с экипажем из трех человек совершало тренировочный полет над Онежским озером, напоминает «Свободная пресса».

