Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска
17 июня 202310:36
Аварийную посадку в 90 км от города Якутск совершил вертолет Ми-8, сообщают СМИ со ссылкой на ГУМЧС по Якутии.
По информации ведомства, на борту находилось 25 человек - 21 пассажир и четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что причиной аварийной посадки стал отказ редуктора основного винта.
Ранее стало известно, что выполнявший рейс Москва - Сочи самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines совершил посадку в Саратове, напоминает «Газета.ру».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru