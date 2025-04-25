Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным прошла успешно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, состоявшийся в пятницу, прошел успешно. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, встреча Уиткоффа с российскими официальными лицами была «хорошей».