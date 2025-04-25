Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным прошла успешно
Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, состоявшийся в пятницу, прошел успешно. Об этом сообщает Reuters.
По словам американского лидера, встреча Уиткоффа с российскими официальными лицами была «хорошей».
25 апреля президент России Владимир Путин провел очередную встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. До этого стороны контактировали 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге.
Помимо этого, американский дипломат входил в состав делегации США на многосторонних переговорах с участием России, прошедших в марте в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».
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