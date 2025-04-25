Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным прошла успешно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, состоявшийся в пятницу, прошел успешно. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, встреча Уиткоффа с российскими официальными лицами была «хорошей».

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25 апреля президент России Владимир Путин провел очередную встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. До этого стороны контактировали 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, американский дипломат входил в состав делегации США на многосторонних переговорах с участием России, прошедших в марте в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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