Два человека погибли в Белгородской области при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, ВСУ атаковали легковой автомобиль на участке дороги Косилово — Почаево Грайворонского округа.

Помимо двух погибших в машине был третий человек - его доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеУкраинаБелгородская областьВСУОбстрел

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