Два человека погибли в Белгородской области при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ атаковали легковой автомобиль на участке дороги Косилово — Почаево Грайворонского округа.
Помимо двух погибших в машине был третий человек - его доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.
Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru