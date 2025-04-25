Два человека погибли в Белгородской области при ударе дрона ВСУ

По его словам, ВСУ атаковали легковой автомобиль на участке дороги Косилово — Почаево Грайворонского округа.

Помимо двух погибших в машине был третий человек - его доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает «Радиоточка НСН».

