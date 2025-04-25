В Госдуме оценили заявление Трампа о Крыме как признак трезвого подхода

Высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе России, не означает официального признания полуострова российской территорией со стороны Вашингтона, но может указывать на изменение подхода к вопросу на уровне политических элит США. Такое мнение высказали депутаты Госдумы в беседе с «Газетой.Ru».

Член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что слова Трампа свидетельствуют о более взвешенном и конструктивном взгляде на международную повестку. Он отметил, что подобная позиция отличается от риторики западных политиков, которые, по его словам, используют тему Крыма в качестве инструмента давления.