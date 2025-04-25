После взрывов под Киржачом режим ЧС сняли в 11 из 12 населенных пунктов

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрывов на складе боеприпасов, был отменен в 11 населенных пунктах Киржачского района Владимирской области. Об этом сообщает администрация района.

Режим ЧС остался в поселке Барсово и на территории военной части, где произошел пожар и детонация боеприпасов 22 апреля.