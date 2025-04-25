После взрывов под Киржачом режим ЧС сняли в 11 из 12 населенных пунктов
Режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрывов на складе боеприпасов, был отменен в 11 населенных пунктах Киржачского района Владимирской области. Об этом сообщает администрация района.
Режим ЧС остался в поселке Барсово и на территории военной части, где произошел пожар и детонация боеприпасов 22 апреля.
Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что большинство эвакуированных жителей уже вернулись домой. Минобороны России пояснило, что причиной пожара стали нарушения при работе с взрывчатыми материалами.
В результате происшествия была проведена эвакуация, а также временно закрыты школы и предприятия в пострадавших районах, передает «Радиоточка НСН».
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