После взрывов под Киржачом режим ЧС сняли в 11 из 12 населенных пунктов

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрывов на складе боеприпасов, был отменен в 11 населенных пунктах Киржачского района Владимирской области. Об этом сообщает администрация района.

Режим ЧС остался в поселке Барсово и на территории военной части, где произошел пожар и детонация боеприпасов 22 апреля.

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Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что большинство эвакуированных жителей уже вернулись домой. Минобороны России пояснило, что причиной пожара стали нарушения при работе с взрывчатыми материалами.

В результате происшествия была проведена эвакуация, а также временно закрыты школы и предприятия в пострадавших районах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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