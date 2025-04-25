В Госдуме назвали ЗАЭС спорным пунктом в проекте мирного соглашения по Украине

Вопрос о контроле над Запорожской атомной электростанцией остается одним из самых чувствительных в предложенном США проекте мирного соглашения по Украине. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, обнародованный Reuters документ представляет собой лишь черновой вариант, который еще будет подвергаться широкому обсуждению. Чепа подчеркнул, что Россия не позволит передать контроль над ЗАЭС третьим сторонам, поскольку рассматривает этот объект как критически важный для своей безопасности. Он сравнил возможную передачу станции с «миной замедленного действия» у границ страны.