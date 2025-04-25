В Госдуме назвали ЗАЭС спорным пунктом в проекте мирного соглашения по Украине
Вопрос о контроле над Запорожской атомной электростанцией остается одним из самых чувствительных в предложенном США проекте мирного соглашения по Украине. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, обнародованный Reuters документ представляет собой лишь черновой вариант, который еще будет подвергаться широкому обсуждению. Чепа подчеркнул, что Россия не позволит передать контроль над ЗАЭС третьим сторонам, поскольку рассматривает этот объект как критически важный для своей безопасности. Он сравнил возможную передачу станции с «миной замедленного действия» у границ страны.
При этом депутат допустил, что российская сторона может пойти на уступки в части инспекций: по его словам, Москва традиционно открыта к визитам международных наблюдателей, в том числе представителей МАГАТЭ и США, при условии, что такие действия носят исключительно мирный характер.
Ранее агентство Reuters опубликовало детали предполагаемого плана урегулирования, согласно которому Вашингтон предлагает, в частности, де-юре признание Крыма частью России, де-факто — контроль Москвы над четырьмя новыми регионами, отказ Украины от курса на вступление в НАТО, а также смягчение санкционного давления на РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3
- В Госдуме назвали ЗАЭС спорным пунктом в проекте мирного соглашения по Украине
- В Госдуме оценили заявление Трампа о Крыме как признак трезвого подхода
- Сосед генерала Москалика назвал погибшего спокойным и порядочным человеком
- Белград назвали возможной площадкой для диалога Москвы, Вашингтона и Брюсселя
- МИД: Американские делегации продолжают неофициально посещать ПМЭФ
- СМИ: Полиция Берлина захотела запретить советские и российские флаги 8 и 9 мая
- Лавров заявил о скрытых сигналах Парижа к нормализации отношений с Россией
- Песков: России необходимо сохранять бдительность, несмотря на переговоры
- Коллективу «Вечерней Москвы» вручили благодарственные письма от Мосгордумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru