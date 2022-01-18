Вертолет Ми-8 с газовиками совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

По его данным, на борту находилось 11 газовиков, никто из них не пострадал.

Сообщается, что у вертолета поврежден рулевой винт.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту в августе 2021 года потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них.

