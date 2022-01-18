Вертолет Ми-8 с газовиками совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Он не долетел до посадочной площадки в поселке Варандей примерно 120 метров и приземлился в снег, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, на борту находилось 11 газовиков, никто из них не пострадал.
Сообщается, что у вертолета поврежден рулевой винт.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту в августе 2021 года потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них.
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