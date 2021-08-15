Поднято тело четвертого погибшего при падении Ми-8 на Камчатке

Тело еще одной жертвы крушения Ми-8 в озеро на Камчатке подняли из воды на поверхность, сообщает региональный главк МЧС.

Выживший в аварии Ми-8 журналист Корженевский рассказал о «чудовищной погоде»

Там отметили, что по погодным условиям работы приостановлены. 14 августа во время поисковых работ спасатели подняли тела пилота и двух туристов.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту в четверг потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:КрушениеВертолет Ми-8Камчатка
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