Вертолет Ми-24 рухнул в Черное море

Вертолёт Ми-24 утром в среду, 10 апреля, потерпел крушение на Чёрном море. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что воздушное судно выполняло плановый полет над акваторией Черного моря в районе западного побережья Крыма. Крушение произошло около 06.00 мск. Предварительная причина катастрофы - отказ авиатехники.