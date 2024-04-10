Вертолет Ми-24 рухнул в Черное море

Вертолёт Ми-24 утром в среду, 10 апреля, потерпел крушение на Чёрном море. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что воздушное судно выполняло плановый полет над акваторией Черного моря в районе западного побережья Крыма. Крушение произошло около 06.00 мск. Предварительная причина катастрофы - отказ авиатехники.

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На месте аварии работает поисково-спасательная служба. О судьбе экипажа в Минобороны ничего не сообщили.

Накануне вертолет Ми-8 вынужденно сел на косе реки Улья в Хабаровском крае из-за технической неисправности. Никто не пострадал, вертолет также повреждений не получил.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:АвиакатастрофаЧерное МореВертолет Ми-8

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