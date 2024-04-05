Мособлсуд утвердил приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево лайнера SSJ-100
Московский областной суд признал наказание, назначенное командиру экипажа сгоревшего в «Шереметьево» лайнера Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла 5 мая 2019 года. В результате жёсткой посадки самолёт загорелся, погиб 41 человек.
Химкинский суд в 2024 году признал пилота виновным в «нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта». Евдокимову назначили шесть лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретили в течение трёх лет управлять воздушными судами.
Мособлсуд оставил приговор Химкинского суда без изменений, однако отменил решение о выплате двум потерпевшим по 1,5 млн рублей.
Ранее в поле в Новосибирской области аварийно сел лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний». Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что причиной посадки стал отказ гидросистемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru