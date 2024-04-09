Ми-8 из-за неисправности сел на косе реки в Хабаровском крае
Вертолет Ми-8 вынужденно сел на косе реки Улья в Хабаровском крае. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Инцидент произошел днем во вторник, 9 апреля, в ходе облета территории Охотск-2. Вынужденная посадка произошла в связи с технической неисправностью судна.
Никто не пострадал, вертолет также повреждений не получил.
Следователи начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что причиной аварийной посадки вертолёта Ми-8 на Ямале стал отказ основной гидросистемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru