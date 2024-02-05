Вертолет МЧС не выходит на связь в Карелии

Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО

Вертолет принадлежит чрезвычайному ведомству. На его борту — три члена экипажа. Машина выполняла тренировочный полет, когда перестала выходить на связь над акваторией Онежского озера, ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное.

Группа спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах выехала к месту возможного нахождения Ми-8.

Ведомство отмечает, что самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту привели в готовность.

Ранее в Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КарелияМЧС РФВертолет Ми-8

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