Вертолет МЧС не выходит на связь в Карелии
Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Вертолет принадлежит чрезвычайному ведомству. На его борту — три члена экипажа. Машина выполняла тренировочный полет, когда перестала выходить на связь над акваторией Онежского озера, ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное.
Группа спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах выехала к месту возможного нахождения Ми-8.
Ведомство отмечает, что самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту привели в готовность.
Ранее в Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru