СМИ: В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8
17 января 202409:08
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru