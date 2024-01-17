СМИ: В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8

В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, сообщило агентство Кабар.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КрушениеВертолет Ми-8Вертолёт

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