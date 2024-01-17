СМИ: В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8

240 млн номеров телефонов россиян утекли в интернет в 2023 году СМИ: Турецкие банки отказываются работать с российскими из-за опасения вторичных санкций США Макрон собирается посетить Киев в феврале для обсуждения поставок вооружений Скорая для главы Пентагона приехала без мигалок и сирен Александр Васильев назвал Рогова самой подходящей кандидатурой на роль ведущего «Модного приговора»