Вертолет компании Aerogulf разбился в море в ОАЭ

Вертолет дубайской компании Aerogulf разбился в море, ведутся поиски двух пилотов, находившихся на борту. Об этом сообщает агентство WAM, ссылаясь на Управление гражданской авиации ОАЭ.

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«Отдел расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации сообщил... о падении вертолета Bell212, принадлежащего Aerogulf», — отмечается в сообщении.

ЧП произошло во время ночного тренировочного полета воздушного судна, пишет RT. Поисково-спасательные отряды уже извлекли обломки вертолета, поиски экипажа — пилотов из Египта и ЮАР — продолжаются.

Ранее российский разведывательный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, напоминает «Свободная пресса». По предварительной информации, два пилота были эвакуированы во время спасательной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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