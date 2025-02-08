Умер писатель Поль-Лу Сулицер
Французский писатель и сценарист Поль-Лу Сулицер умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает портал IMDb.
Литератор скончался 6 февраля на острове Маврикий. Причиной его смерти стал инсульт.
Поль-Лу Сулицер родился во Франции в еврейской семье из Румынии. Писатель был экспертом по финансово-экономическим вопросам и создателем бестселлеров в жанре «экономического детектива». В числе работ Сулицера романы «Деньги», «Зеленый король», «Конгломерат», сценарии фильмов «Деньги» с Эриком Штольцем и «Танцевальная машина» с Аленом Делоном.
Писатель также был связан с рядом скандалов. Так, в 1987 году СМИ выяснили, что Сулицер использовал для создания нескольких своих работ гострайтера — писателя Лу Дюрана. Кроме того, в 2005-м Сулицера осудили за уклонение от уплаты налогов после получения от бизнесмена Пьера Фалькона 195 тысяч евро в качестве гонорара за «советы по созданию имиджа».
Ранее возрасте 85 лет умер французский режиссер, сценарист, актер и писатель Бертран Блие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова отказалась судиться за свою пенсию
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru