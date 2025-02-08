Умер писатель Поль-Лу Сулицер

Французский писатель и сценарист Поль-Лу Сулицер умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает портал IMDb.

Литератор скончался 6 февраля на острове Маврикий. Причиной его смерти стал инсульт.

Поль-Лу Сулицер родился во Франции в еврейской семье из Румынии. Писатель был экспертом по финансово-экономическим вопросам и создателем бестселлеров в жанре «экономического детектива». В числе работ Сулицера романы «Деньги», «Зеленый король», «Конгломерат», сценарии фильмов «Деньги» с Эриком Штольцем и «Танцевальная машина» с Аленом Делоном.

Писатель также был связан с рядом скандалов. Так, в 1987 году СМИ выяснили, что Сулицер использовал для создания нескольких своих работ гострайтера — писателя Лу Дюрана. Кроме того, в 2005-м Сулицера осудили за уклонение от уплаты налогов после получения от бизнесмена Пьера Фалькона 195 тысяч евро в качестве гонорара за «советы по созданию имиджа».

Ранее возрасте 85 лет умер французский режиссер, сценарист, актер и писатель Бертран Блие.

