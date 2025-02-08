В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
8 февраля 202503:40
Около 50 автомобилей столкнулись в провинции Онтарио в Канаде. Об этом сообщает телеканал СВС.
Авария произошла на трассе в районе Ориллии. Как отметили в полиции, причиной инцидента стал сильный снегопад.
В результате ДТП погиб один человек, еще 11 получили травмы.
Ранее в Казахстане на фоне метели и плохой видимости произошла авария с участием 95 авто, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадали два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru