В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада

Около 50 автомобилей столкнулись в провинции Онтарио в Канаде. Об этом сообщает телеканал СВС.

Авария произошла на трассе в районе Ориллии. Как отметили в полиции, причиной инцидента стал сильный снегопад.

В результате ДТП погиб один человек, еще 11 получили травмы.

Ранее в Казахстане на фоне метели и плохой видимости произошла авария с участием 95 авто, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадали два человека.



