112: Вертолет Ми-8 рухнул в Челябинской области

В Челябинской области упал вертолет Ми-8, пишет Telegram-канал 112.

В Приморье вместе с автомобилем рухнул мост

По информации СМИ, все находящиеся на борту четыре человека погибли.

РИА Новости сообщает, что предварительная причина крушения - отказ техники. По данным агентства, на борту было трое человек. Все погибли.

Ранее стало известно, что два украинских дрона упали в понедельник в Энергодаре Запорожской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Челябинская ОбластьКрушениеВертолет Ми-8

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