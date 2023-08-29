112: Вертолет Ми-8 рухнул в Челябинской области

По информации СМИ, все находящиеся на борту четыре человека погибли.

РИА Новости сообщает, что предварительная причина крушения - отказ техники. По данным агентства, на борту было трое человек. Все погибли.

Ранее стало известно, что два украинских дрона упали в понедельник в Энергодаре Запорожской области, напоминает «Радиоточка НСН».

