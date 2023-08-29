112: Вертолет Ми-8 рухнул в Челябинской области
29 августа 202313:58
В Челябинской области упал вертолет Ми-8, пишет Telegram-канал 112.
По информации СМИ, все находящиеся на борту четыре человека погибли.
РИА Новости сообщает, что предварительная причина крушения - отказ техники. По данным агентства, на борту было трое человек. Все погибли.
Ранее стало известно, что два украинских дрона упали в понедельник в Энергодаре Запорожской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru